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В МИД РФ высказались о покушении на Трампа

Захарова: в США стимулируют разжигание ненависти к политическим оппонентам

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Вашингтон стимулирует разжигание ненависти к тем или иным политическим оппонентам, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Пост с соответствующим содержанием появился в ее личном Telegram-канале.

Таким образом дипломат прокомментировала покушение на бывшего американского президента Дональда Трампа, которое произошло во время его встречи с избирателями в штате Пенсильвания. Захарова обратила внимание, что еще два месяца назад рассказывала о существовании в американском обществе традиции организовывать покушения на глав государств и кандидатов.

«В США буквально стимулируют разжигание ненависти к политическим оппонентам», — добавила Захарова.

Также она сопроводила свой пост ссылкой на сообщение от 13 мая. Речь идет о публикации, в которой говорится об открытых призывах в США избавиться от бывшего президента.

Покушение на Трампа произошло 13 июля в ходе его выступления на митинге в штате Пенсильвания. После того, как на площадке раздались звуки выстрелов, сотрудники службы безопасности увели политика со сцены с окровавленным ухом.

Самого нападавшего ликвидировали и опознали. По предварительной информации, в бывшего американского лидера стрелял 20-летний Томас Мэтью Крукс. Подробнее об инциденте — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент США Джо Байден прокомментировал стрельбу на митинге в штате Пенсильвания.

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Покушение на Трампа
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