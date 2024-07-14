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Трамп-младший прокомментировал покушение на отца

Трамп-младший заверил, что его отец не прекратит борьбу за спасение США

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Rebecca Blackwell/AP

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп не прекратит вести политическую деятельность, несмотря на покушение в Пенсильвании, уверен его сын Дональд Трамп-младший. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Он никогда не перестанет бороться за спасение Америки», — заявил Трамп-младший.

Покушение на Дональда Трампа произошло вечером 13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании. В политика выстрелили, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По предварительной информации, им оказался 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. Уточняется, что мужчина прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены — вне территории, где проводилось мероприятие.

Подробнее об инциденте — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в сети появилось первое видео с Трампом после покушения.

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