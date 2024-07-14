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В сети появилось первое видео с Трампом после покушения

Опубликовано видео прибытия Трампа в аэропорт в Нью-Джерси после покушения

Бывший президент США Дональд Трамп впервые появился на публике после покушения, которое произошло на митинге в штате Пенсильвания. Об этом пишет газета The New York Post.

В материале отмечается, что спустя всего несколько часов после инцидента экс-глава государства прибыл в аэропорт Ньюарк Либерти в штате Нью-Джерси. При этом заместитель начальника коммуникаций политика Марго Мартин опубликовала в социальных сетях видео, на котором бывший хозяин Белого дома самостоятельно спускается с трапа своего личного самолета.

На записи видно, как Трамп машет рукой стоящим за кадром людям. При этом его сопровождают охранники с автоматическим оружием.

«Сильный и жизнерадостный. Он никогда не перестанет бороться за США», — написала Мартин.

Бывший американский лидер подвергся покушению 13 июля. В этот день он выступил перед сторонниками в городе Батлер в штате Пенсильвания. В какой-то момент на мероприятии раздались звуки выстрелов, после чего Трампа увели со сцены с окровавленным ухом.

Политика доставили в госпиталь для обследования. К текущему моменту его уже выписали.

Стрелка ликвидировали почти сразу после нападения. По информации журналистов, им оказался 20-летний житель упомянутого штата Томас Мэтью Крукс. Подробнее о покушении — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ООН высказались о стрельбе на встрече Трампа с избирателями.

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Покушение на Трампа
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