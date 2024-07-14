ФБР не получало дополнительных запросов об усилении охраны Трампа

Сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) США Кевин Роджек заявил, что они не получали дополнительных запросов от представителей бывшего президента США Дональда Трампа об усилении его охраны.

По его словам, не было ни одного дополнительного запроса об усилении охраны, который ФБР когда-либо отклоняло.

В то же время он отметил, что власти США пока не готовы сказать, были ли серьезные ошибки в работе охраны Трампа, в частности, во время покушения в Пенсильвании. По крайней мере, он не готов комментировать это на данном этапе расследования.

«Многое предстоит сделать в его (расследования. — «Газета.Ru»)» рамках, чтобы дать оценки относительно того, какие были провалы и были ли. Сейчас мы не можем давать комментариев относительно этого», — сказал он.

13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании Трампа выстрелил мужчина. Политика оперативно увели со сцены с окровавленным ухом. При этом сам Трамп заявил, что он «в порядке». По словам его представителей, политик прошел обследование в больнице и его выписали.

Самого стрелявшего ликвидировали и опознали. Предварительно, им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Сообщается, что мужчина прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.

Отмечается, что во время инцидента на митинге ранение получил племянник Ронни Джексона — бывшего врача экс-главы Белого дома Дональда Трампа.

Подробнее об инциденте — в материале «Газеты.Ru».

Ранее лидеры демократов в конгрессе США осудили стрельбу на выступлении Трампа.