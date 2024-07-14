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Очевидец рассказал о реакции полиции на стрелка на митинге Трампа

BBC News: полиция проигнорировала информацию о стрелке на митинге Трампа

Сотрудники правоохранительных органов проигнорировали заявления очевидцев о стрелке на крыше одного из зданий в городе Батлер, где проходил митинг бывшего американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал BBC News.

По словам неназванного участника мероприятия, он заметил подозрительного человека с оружием еще до покушения на экс-главу государства. Мужчина решил рассказать о нем стражам порядка, но не добился от них никакой реакции.

«Я стою и показываю полиции на парня с винтовкой две–три минуты. Секретная служба смотрит на нас с крыши сарая. Я показываю на крышу, и в следующее мгновение раздается пять выстрелов», — рассказал он.

При этом сторонник Трампа задался вопросом, почему охрана сразу не увела политика со сцены.

Митинг, в ходе которого бывший хозяин Белого дома подвергся покушению, состоялся 13 июля в городе Батлер в штате Пенсильвания. Во время мероприятия в экс-президента выстрелил мужчина, находившийся на крыше одного из стоявших рядом зданий. После этого политика с окровавленным ухом увели со сцены и доставили в больницу. К текущему моменту его уже выписали.

Нападавшего ликвидировали почти сразу после инцидента. Позже газета The New York Post сообщила, что в бывшего главу государства стрелял 20-летний житель штата Пенсильвания Томас Мэттью Крукс. Подробнее о случившемся — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в полиции рассказали о состоянии людей, получивших ранения на митинге в городе Батлер.

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Покушение на Трампа
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