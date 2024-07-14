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Стало известно, как покушение на Трампа может повлиять на его переизбрание

Американист Наумов: покушение на Трампа существенно усилит его образ мученика

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Brendan McDermid/Reuters

Покушение на бывшего американского президента Дональда Трампа многократно усилит его образ мученика, созданный благодаря возбуждению против политика ряда уголовных дел. Об этом в своем Telegram-канале написал эксперт Российского совета по международным делам (РСМД), американист Алексей Наумов.

Специалист обратил внимание, что некоторые сторонники Республиканской партии и до этого проводили параллели между экс-главой государства и Иисусом Христом. По мнению избирателей, они оба «пострадали за правду».

«Теперь этот нарратив распространится еще шире и затронет независимых избирателей, за которых и идет борьба», — подчеркнул эксперт.

При этом Наумов сопроводил пост фотографией Трампа, сделанной сразу после покушения. Он подчеркнул, что с большой долей вероятности на снимке изображен будущий хозяин Белого дома.

Бывший президент США подвергся покушению 13 июля. В этот день политик выступил перед сторонниками в городе Батлер в штате Пенсильвания. В какой-то момент на мероприятии раздались звуки выстрелов, после чего Трампа увели со сцены с окровавленным ухом.

Экс-главу государства доставили в больницу, где он прошел обследование. К текущему моменту его уже выписали.

Нападавшего ликвидировали почти сразу после покушения. По предварительным данным, им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс. Подробнее о случившемся — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ООН прокомментировали стрельбу на митинге Трампа.

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