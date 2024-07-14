Стало известно, как покушение на Трампа может повлиять на его переизбрание

Покушение на бывшего американского президента Дональда Трампа многократно усилит его образ мученика, созданный благодаря возбуждению против политика ряда уголовных дел. Об этом в своем Telegram-канале написал эксперт Российского совета по международным делам (РСМД), американист Алексей Наумов.

Специалист обратил внимание, что некоторые сторонники Республиканской партии и до этого проводили параллели между экс-главой государства и Иисусом Христом. По мнению избирателей, они оба «пострадали за правду».

«Теперь этот нарратив распространится еще шире и затронет независимых избирателей, за которых и идет борьба», — подчеркнул эксперт.

При этом Наумов сопроводил пост фотографией Трампа, сделанной сразу после покушения. Он подчеркнул, что с большой долей вероятности на снимке изображен будущий хозяин Белого дома.

Бывший президент США подвергся покушению 13 июля. В этот день политик выступил перед сторонниками в городе Батлер в штате Пенсильвания. В какой-то момент на мероприятии раздались звуки выстрелов, после чего Трампа увели со сцены с окровавленным ухом.

Экс-главу государства доставили в больницу, где он прошел обследование. К текущему моменту его уже выписали.

Нападавшего ликвидировали почти сразу после покушения. По предварительным данным, им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс. Подробнее о случившемся — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ООН прокомментировали стрельбу на митинге Трампа.