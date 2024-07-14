Стрелявший в Трампа на митинге попал на видео

Онлайн-таблоид TMZ опубликовал видео с, предположительно, стрелявшим в бывшего президента Дональда Трампа во время его выступления на митинге в Пенсильвании.

На видео попал молодой человек с длинными волосами в серой одежде, который лежал на животе с винтовкой на крыше здания и целился в экс-президента. Мужчина открыл огонь, после чего в толпе началась паника. Через несколько минут по нему открыли ответный огонь. Молодого человека ликвидировали на месте.

13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании Трампа выстрелил мужчина. Политика оперативно увели со сцены с окровавленным ухом. При этом сам Трамп заявил, что он «в порядке». По словам его представителей, политик прошел обследование в больнице и его выписали.

Самого стрелявшего ликвидировали и опознали. Предварительно, им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Сообщается, что мужчина прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.

Отмечается, что во время инцидента на митинге ранение получил племянник Ронни Джексона — бывшего врача экс-главы Белого дома Дональда Трампа.

Подробнее об инциденте — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что Трамп не будет отказываться от намеченных планов после покушения.