Куба осудила нападение на Трампа

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил покушение на бывшего президента США Дональда Трампа во время митинга в Пенсильвании. Об этом сообщает ТАСС.

«Осуждаем покушение на экс-президента Дональда Трампа и отвергаем акт насилия, совершенный этим вечером в Пенсильвании», — заявил министр.

В свою очередь президент Кубы Мигель Диас-Канель тоже прокомментировал инцидент. Политик отметил, что Куба подтверждает свою историческую позицию осуждения всех форм насилия. Диас-Канель напомнил, что Куба в течение 65 лет являлась жертвой покушений и терроризма.

Также кубинский лидер подчеркнул, что торговля оружием и эскалация политического насилия в США благоприятствуют инцидентам, подобным случившемуся.

14 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании в кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа выстрелил неизвестный. Служба безопасности увела экс-главу Белого дома со сцены, у него было окровавлено ухо, но он показал на камеру, что с ним все в порядке.

Стрелок, который стрелял с большого расстояния из-за пределов места проведения митинга, был нейтрализован.

Ранее Трамп впервые выступил с заявлением после покушения на себя.