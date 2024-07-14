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Трамп прибыл на обследование в медцентр в Пенсильвании

Трамп прибыл на обследование в одно из медицинских учреждений в Пенсильвании

Экс-президент США Дональд Трамп прибыл на обследование в одно из медицинских учреждений в Пенсильвании после предполагаемого покушения на митинге. Об этом сообщает CNN со ссылкой на пресс-секретаря политика Стивена Ченга.

«Президент Трамп благодарит правоохранительные органы и службы экстренного реагирования за их быстрые действия во время этого отвратительного акта. С ним все в порядке, он проходит обследование в местном медицинском учреждении», — говорится в пресс-релизе.

До этого секретная служба США начала расследование покушения на экс-президента США Трампа.

14 июля во время предвыборного митинга бывшего президента США Дональда Трампа в Пенсильвании раздались звуки стрельбы. Политика увели со сцены с окровавленным ухом. При этом сам Трамп заявил, что он «в порядке».

О пострадавших среди гостей митинга не сообщается, личность стрелявшего пока не известна.

Ранее секретная служба начала рассследование покушения на экс-президента США Трампа.

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