Шведский премьер высказался против отправки войск НАТО на Украину

На сегодняшний день Швеция не поддерживает развертывание войск НАТО на Украине и считает оказываемую ей помощь достаточной. Об этом в интервью The Time заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

Отвечая на вопрос о том, поддерживает ли он высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости отправки войск Североатлантического альянса на Украину, Кристерссон заявил, что он придерживается срединной позиции по этой теме.

«Что мы делаем, так это помогаем Украине, предоставляя ей оружие, деньги, политическую поддержку и помогая ей защищаться. На данный момент это разумный подход», — заявил он.

До того на саммите НАТО Кристерссон раскритиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за его мирные инициативы и поездки в Киев, Москву и Пекин. Об этом сообщал Bloomberg.

В интервью The Time затрагивались и другие темы. Так, Кристерссон заявил, что шведские следователи не смогли установить обвиняемых по делу о взрывах на газопроводах «Северный поток» и по этой причине закрыли дело. При этом, отвечая на прямой вопрос издания, он отказался сообщить что-либо о выводах расследования. The Time, в свою очередь, отметило, что «это может навести людей на мысль, что происходит какое-то сокрытие» информации по делу.

Ранее Украина и Швеция подписали оборонное соглашение.