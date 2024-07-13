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Замгоссекретаря США Зея прибыла с визитом в Армению

Замгоссекретаря Зея: США надеются на укрепление сотрудничества с Арменией

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Rod Lamkey - CNP/Global Look Press

Соединенные Штаты намерены развивать и укреплять сотрудничество с Арменией. Об этом по прибытии в страну написала в соцсети Х заместитель госсекретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея.

По ее словам, США надеются «на укрепление сотрудничества с правительством и партнерами из гражданского общества для продвижения демократического верховенства закона, борьбы с коррупцией и судебной реформы».

Зея прибыла в Армению 13 июля с трехдневным визитом. В ее планах — встречи с высокопоставленными должностными лицами правительства для обсуждения вопросов укрепления двустороннего сотрудничества. Кроме того, в Ереване заместитель госсекретаря намерена посетить мемориал жертв геноцида армян в Османской империи и пообщаться с представителями гражданского общества на тему соблюдения прав человека, борьбы с коррупцией и свободы прессы.

12 июля Узра Зея заявила, что Соединенные Штаты заморозили оказание помощи Грузии в связи с антидемократичными действиями правительства страны и дезинформацией, которую распространяют некоторые представители ее правящей партии. Фактически речь идет о принятом ранее грузинским парламентом законе об иностранных агентах, который вызвал сильное недовольство в Евросоюзе и США.

Ранее постпред РФ при ОДКБ заявил, что Запад стремится «оттянуть» Армению от союзников.

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