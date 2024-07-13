Американский миллиардер назвал две главные ошибки президентства Байдена

Поддержка военных действий на Украине стала одной из двух главных ошибок президента США Джо Байдена во время его нахождения у руля государства. Такое мнение в соцсети Х выразил предприниматель и миллиардер Дэвид Сакс.

По словам Сакса, рано или поздно историки зададутся вопросом, «были ли две самые большие ошибки президентства Байдена (…) результатом старческой воинственности».

К этим ошибкам Сакс отнес украинский конфликт и судебное разбирательство против соперника по выборной гонке, экс-президента США Дональда Трампа.

12 июля президент США Джо Байден заявил, что состояние его здоровья не требует дополнительных проверок, но он готов к ним, если врачи потребуют. Байден подчеркнул, что прошел три значительных обследования у неврологов, которые сказали, что он находится в хорошей форме.

В тот же день с резким выпадом в адрес Байдена выступил американский предприниматель и бизнесмен Илон Маск. Он поддержал мнение о том, что недавняя пресс-конференция президента США Джо Байдена оказалась провальной.

13 июля стало известно, что Маск совершил большое пожертвование на предвыборную кампанию Дональда Трампа. Сообщившее об этом агентство Bloomberg уточнило, что бизнесмен и до того не скрывал своих политических предпочтений.

Ранее в США признали, что из-за Байдена среди демократов царит хаос.