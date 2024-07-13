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Лукашенко прибыл на границу Белоруссии с Украиной

«Пул Первого»: Лукашенко посетил южный район Белоруссии на границе с Украиной

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в один из южных районов республики, граничащий с Украиной. Об этом сообщается в Telegram-канале «Пул Первого».

«Место дислокации — южная граница. Здесь сегодня главнокомандующий», — говорится в публикации.

Иные подробности о поездке белорусского лидера пока не уточняются. В том числе это касается целей визита.

11 июля в Telegram-канале «Белорусский Гаюн» появилась информация о планах руководства республики построить две новые заставы на границе с Украиной. По информации журналистов, Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии намерен возвести объекты в районе населенных пунктов Карповка и Свеча. Они расположены на территории Гомельской области.

За день до этого государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев заявил, что в последнее время украинские власти начали стягивать свои войска к границе с Белоруссией. Как он сказал, подобные шаги Киева вписываются в общую политику западных стран по оказанию давления на Москву и Минск.

Ранее Лукашенко назвал виновных в украинском конфликте.

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