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В ФРГ назвали сигналом России планы США по размещению дальнобойных ракет в ЕС

BZ: планы США по размещению дальнобойных ракет в Европе стали сигналом для РФ

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Maxim Shemetov/Reuters

Планы США по размещению дальнобойных ракет в Европейском союзе — это сигнал России, посылаемый ей на фоне отставания в сфере ядерного оружия. Об этом сообщает Berliner Zeitung, ссылаясь на военного эксперта и научного сотрудника Университета имени Гельмута Шмидта в Гамбурге Северина Плейера.

«И Tomahawk, и SM-6 использовались в Европе во время учений в 2023 году, также они были замечены в этом году, например, в Дании. Так НАТО стремится послать сигнал силы», — отмечается в публикации.

При этом Плейер признал огромное отставание США в ядерном тактико-оперативном плане от РФ, поэтому развертыванию ракет Tomahawk или SM-6 он не удивляется.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что планы по размещению на территории его страны новых американских ракет не приведут к эскалации напряженности в отношениях с Россией.

10 июля Вашингтон и Берлин выпустили совместное заявление, в котором говорится, что США начнут «эпизодически» размещать новые средства огневого поражения большей дальности, в том числе гиперзвуковое оружие, в Германии. Оружие развернут в 2026 году, впоследствии планируется его постоянное размещение на территории ФРГ.

Ранее в МИД России заявили, что РФ не чувствует угрозы даже при размещении ракет США в Германии.

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