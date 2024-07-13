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В Турции назвали единственного политика, призывавшего к миру на саммите НАТО

Hrriyet: Эрдоган был единственным на саммите НАТО, кто призывал к миру

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Kevin Mohatt/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был единственным на саммите НАТО, кто призывал к миру. Об этом написало турецкое издание Hürriyet.

По словам автора статьи, итоговая декларация саммита напоминает манифест джихадистов с угрозами и призывами к войне. Он дал краткую характеристику саммиту, согласно которой Россия и Китай являются врагами НАТО. Продолжаем войну Украины против России. Продолжаем угрожать Пекину, говорится в статье.

Также отмечается, что, если бы не было призывов Эрдогана к миру и перемирию, то никто на саммите и не заговорил бы об этом.

Накануне Эрдоган заявил, что Запад не смог достичь желаемых целей на Украине, несмотря на всевозможную поддержку, которая оказывалась стране на протяжении всего вооруженного конфликта.

9-11 июля в Вашингтоне проходила встреча стран — членов НАТО. Трехдневное мероприятие с темой «Украина и трансатлантическая безопасность» было посвящено 75-й годовщине образования альянса.

В итоговой декларации НАТО объявило Россию «самой значительной» угрозой безопасности для альянса. Кроме того, члены блока заявили, что намерены продолжать поддерживать Украину на ее «необратимом пути к полной евроатлантической интеграции».

Ранее в МИД Литвы пожаловались на провал саммита НАТО.

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