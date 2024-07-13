Кремль обновил официальную биографию Путина

На официальном сайте Кремля впервые с 2018 года обновилась страница с биографией президента России Владимира Путина. В нее добавили главы о чемпионате мира по футболу, который проходил в России в 2018 году, пандемии COVID-19, принятии поправок к Конституции РФ, специальной военной операции на Украине и других событиях.

Прежняя версия заканчивалась переизбранием Путина на президентский срок в 2018 году. После выборов в 2024 году пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обещал, что страницу с биографией президента дополнят.

На сайте включена информация о российском лидере как личного, так и профессионального характера, приводятся его воспоминания о семье, учебе и службе, а также рассказывается о ключевых этапах развития России за время работы Путина на высших постах.

С 15 по 17 марта в России прошло голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате. За президентский пост боролись четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ). Путин победил, набрав 87,28% голосов.

Ранее Путин заявил, что результаты президентских выборов отражают настроения граждан.