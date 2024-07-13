В ОДКБ видят попытки Запада раскачать ситуацию в кавказском регионе

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) видит неприкрытые попытки Запада раскачать ситуацию в кавказском регионе и Иране. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОДКБ Виктор Васильев, слова которого передает РИА Новости.

«Сложная ситуация складывается и в кавказском регионе, где мы также видим неприкрытые попытки стран Запада раскачать ситуацию», — заявил дипломат.

По его словам, Запад предпринимает попытки вмешиваться в положение дел в соседних с Арменией странах, что также тревожит ОДКБ, так как в случае дестабилизации ситуации в этих странах это станет одной из угроз безопасности для всех стран-членов организации.

«Эти попытки очевидны. В том числе применительно к соседнему Ирану. Естественно, в случае дестабилизации ситуации на Кавказе это будет одна из реальных угроз безопасности для всех государств-членов ОДКБ», — заявил он.

До этого Васильев заявил, что Армении начислят взнос за членство в ОДКБ, несмотря принятие решения Ереваном о заморозке членства республики в организации. Согласно решению Совета коллективной безопасности ОДКБ от 23 ноября 2023 года «О бюджете ОДКБ 2024 года», Армении будет начислена сумма в размере 53,22 млн рублей.

1 июля генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов заявил, что члены организации не рассматривают вопрос об усилении военной составляющей из-за действий НАТО, при этом они отслеживаются. По его словам, ОДКБ не ставит перед собой цель стать противовесом НАТО или какой-либо стране. В фокусе ее внимания остается обстановка в Восточно-Европейском регионе.

Ранее в ОДКБ призвали все страны препятствовать проявлениям неонацизма.