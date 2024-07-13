В ОДКБ заявили, что речи о принятии в организацию новых стран пока не идет

Переговоров о принятии новых стран в ОДКБ сейчас не ведется, организация расширяется лишь за счет установления партнерских отношений. Об этом заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ОДКБ Виктор Васильев.

Он напомнил, что устав ОДКБ предполагает возможность принятия новых членов, однако на данный момент никаких переговоров о вступлении новых государств на данный момент не идет.

Незадолго до этого Васильев отметил, что ОДКБ постоянно отслеживает ситуацию на границе Украины и Белоруссии.

13 июля стало известно, что Армении начислят взнос за членство в Организации договора о коллективной безопасности, несмотря принятие решения Ереваном о заморозке членства республики в ОДКБ.

Согласно решению Совета коллективной безопасности ОДКБ от 23 ноября 2023 года «О бюджете ОДКБ 2024 года», Армении будет начислена сумма в размере 53,22 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия будут совершенствовать внешнеполитическую координацию ОДКБ.