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В ОДКБ заявили, что речи о принятии в организацию новых стран пока не идет

Постпред ОДКБ Васильев: переговоров о принятии новых стран в ОДКБ сейчас нет

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Переговоров о принятии новых стран в ОДКБ сейчас не ведется, организация расширяется лишь за счет установления партнерских отношений. Об этом заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ОДКБ Виктор Васильев.

Он напомнил, что устав ОДКБ предполагает возможность принятия новых членов, однако на данный момент никаких переговоров о вступлении новых государств на данный момент не идет.

Незадолго до этого Васильев отметил, что ОДКБ постоянно отслеживает ситуацию на границе Украины и Белоруссии.

13 июля стало известно, что Армении начислят взнос за членство в Организации договора о коллективной безопасности, несмотря принятие решения Ереваном о заморозке членства республики в ОДКБ.

Согласно решению Совета коллективной безопасности ОДКБ от 23 ноября 2023 года «О бюджете ОДКБ 2024 года», Армении будет начислена сумма в размере 53,22 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия будут совершенствовать внешнеполитическую координацию ОДКБ.

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