В ОДКБ сообщили о контроле ситуации на границы Украины и Белоруссии

ОДКБ постоянно отслеживает ситуацию на границе Украины и Белоруссии. Об этом заявил постпред РФ при ОДКБ Виктор Васильев, пишет РИА Новости.

«Естественно, ситуация на границе постоянно отслеживается, но это скорее вопрос к нашим военным коллегам», — сказал Васильев.

В начале июля замначальника генштаба белорусских вооруженных сил Владимир Куприянюк заявлял, что обстановка на границе Белоруссии и Украины остается напряженной, НАТО продолжает наращивать присутствие у западных границ республики.

Позже генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов заявил, что члены ОДКБ не рассматривают вопрос об усилении военной составляющей из-за действий НАТО, при этом они отслеживаются.

Генсек ОДКБ рассказал, что в ходе заседаний экспертов и представителей руководства государств-членов подробно обсуждаются все факторы, влияющие на обстановку в зоне ответственности организации, которая располагает возможностями оперативно принимать и реализовывать все необходимые решения с учетом интересов всех ее членов.

Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия будут совершенствовать внешнеполитическую координацию ОДКБ.