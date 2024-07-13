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Аргентина объявила ХАМАС террористами

ХАМАС включили в список террористических организаций в Аргентине

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Marcos Brindicci/Reuters

Власти Аргентины включили ХАМАС в список террористических организаций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аргентинский публичный реестр физических и юридических лиц, связанных с террористической деятельностью и ее финансированием.

В мотивировочной части указано, что власти страны «убеждены», что Аргентина «должна соответствовать западной цивилизации».

«Кроме того, была установлена его [ХАМАС] связь с Ираном, чье руководство в соответствии с решением кассационного суда от 11 апреля несет ответственность за теракты у посольства Израиля в Буэнос-Айресе и еврейского культурного центра», — сообщается в заявлении пресс-службы администрации президента страны.

Хавьер Милей после своего избрания неоднократно заявлял, что считает Соединенные Штаты и Израиль наиболее перспективными союзниками Аргентины. Также Милей утверждал, что рассматривает переход в иудаизм.

До этого президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что Израиль и ХАМАС согласовали рамки перемирия в Газе.

Ранее Нетаньяху назвал условие для освобождения заложников.

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