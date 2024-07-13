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Маск спонсировал избирательную кампанию Трампа

Блумберг: Маск совершил большое пожертвование на предвыборную кампанию Трампа

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Jonathan Ernst/Gonzalo Fuentes/File Photo/Reuters

Американский бизнесмен, мультимиллиардер Илон Маск совершил большое пожертвование на предвыборную кампанию Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в окружении миллиардера.

«Маск сделал пожертвование в <...> комитет политических действий, работающий над избранием Дональда Трампа в Белый дом», — сообщил источник агентства.

Отмечается, что Маск никогда не скрывал своих предпочтений и того, что собирается поддержать Трампа в ходе президентской гонки.

До этого американский предприниматель Илон Маск заявил, что в Соединенных Штатах давно нет президента.

Накануне американское издание Politico узнало, что президент США Джо Байден с трудом мог говорить за два дня до дебатов со своим предшественником Дональдом Трампом.

Ранее в США признали, что среди демократов царит хаос.

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Выборы в США — 2024
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