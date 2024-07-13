Зеленский полетит в Лондон после саммита в Вашингтоне

После саммита НАТО, который прошел в американской столице, Владимир Зеленский собирается посетить Британию. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве.

«Зеленский, как ожидается, отправится в Великобританию на следующей неделе, чтобы выступить перед европейскими лидерами <…> которые соберутся, чтобы обсудить Украину, европейскую безопасность и демократию», — сообщает издание.

Предполагается, что новый британский премьер Кир Стармер собирается извлечь выгоду из встречи Зеленского с европейскими политиками, укрепив также собственные отношения с политиками из Евросоюза.

До этого Владимира Зеленского упрекнули в Европейском союзе за частые просьбы о помощи Украине.

Один из европейских чиновников заявил, что украинскому лидеру следует действовать осторожнее, чтобы «избежать отвращения от своих союзников».

Ранее стало известно, что Украина хочет получить сразу 130 истребителей F-16.