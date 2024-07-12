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Трамп оценил потенциального конкурента в президентской гонке

Трамп: вице-президента Харрис будет легче победить на выборах, чем Байдена

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Marco Bello/Reuters

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что на предстоящих выборах ему будет проще победить вице-президента Камалу Харрис, чем действующего президента Джо Байдена. Об этом он сказал в эфире радиопрограммы Clay Travis and Buck Sexton Show, отвечая на вопрос о Харрис.

«Я думаю, что во многих отношениях она (Камала Харрис. - «Газета.Ru») может быть проще, чем Байден, но мы не слишком много думаем о ком-либо еще, пока он не уйдет. Если он уйдет», — заявил Трамп.

4 июля сообщалось, что после провала Байдена на дебатах с Трампом представители Демократической партии США обсуждают не возможность, а способ замены нынешнего президента Соединенных Штатов в президентской гонке.

Из опроса, проведенного YouGov и журнала The Economist следует, что большинство опрошенных американцев хотели бы видеть в качестве замены Байдена в президентской гонке действующего вице-президента США Камалу Харрис.

Ранее политолог объяснил, почему Байден не выйдет из предвыборной гонки.

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Выборы в США — 2024
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