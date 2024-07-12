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«Мы не позволим России пасть»: ветеран ВС США назвал РФ последним бастионом свободы

Ветеран ВС США Дрейвен: Россия является последним бастионом свободы в мире

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DravenNoctis/Twitter

Российская Федерация является самым последним бастионом свободы в мире. Об этом заявил ветеран ВС Соединенных Штатов писатель Ноктис Дрейвен в соцсети X.

«Мы никогда не должны позволить России пасть, она представляет собой самый последний бастион свободы в мире. Свободным людям больше некуда бежать», — считает Дрейвен.

Он заявил, что люди должны встать на российскую сторону, либо они будут жить на коленях перед «проснувшимся глобалистским мировым порядком».

Кроме того, писатель считает, что РФ сопротивляется западному миру и вдохновляет другие страны поступать так же.

11 июля участники круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Будущее многополярного мира и роль России» пришли к выводу, что сегодня отношения РФ с мировым сообществом основаны на национальных интересах и принципах взаимоуважения. Будучи участником БРИКС и ШОС, Россия выступает против попыток Запада вмешиваться в дела суверенных государств. В этом и заключается новый миропорядок.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что объединение БРИКС за прошедший год превратилось в новый центр многополярного мира и с каждым годом только упрочивает свои позиции.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что работа БРИКС вызывает у США раздражение.

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