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В МИД РФ оценили перспективы отношений с Британией при новом премьере

Захарова: Россия не сомневается в преемственности антироссийской линии Британии

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не сомневается в преемственности конфронтационной антироссийской линии нового британского правительства. Ее комментарий опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

По ее словам, первые шаги нового премьер-министра Великобритании Кира Стармера и его правительства правительства дают понять, что Британия собирается отклоняться общезападного курса в отношении России.

«Иными словами, сомнений в преемственности конфронтационной антироссийской линии при лейбористском правительстве у нас нет», — говорится в документе.

Захарова добавила, что приоритетом внешней политики лейбористов останется содействие Украине и противодействие России на международной арене, что нанесет ущерб социально-экономическому благополучию Британии.

Стармер стал новым премьер-министром Великобритании 5 июля после уверенной победы Лейбористской партии на парламентских выборах над правящей Консервативной партией. Оппозиционные лейбористы получили свыше 400 мандатов в нижней палате законодательного органа Соединенного Королевства, обеспечив себе место премьера и возможность сформировать правительство. При этом консерваторы находились у власти последние 14 лет.

12 июля новый премьер Британии высказался по Украине в духе предшественника.

Ранее военные Британии оценили заявление премьера об ударах по России.

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