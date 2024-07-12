Депутат Ющенко ответил на вопрос о блокировке YouTube: «У нас все возможно»

В России пока нет предпосылок для остановки работы YouTube, заявил «Газете.Ru» первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко. По его словам, у сервиса нет тупиковой дискуссии с Роскомнадзором.

«У нас все возможно [в том числе блокировка YouTube]. Для этого необходимы предпосылки, невыполнение законов Российской Федерации. Пока о дискуссии между YouTube и Роскомнадзором я не слышал. Дискуссия, которая зашла в тупик, между компанией Meta (признана в России экстремистской и запрещена) и Роскомнадзором привела к тому, что ее запретили. В рамках YouTube я такого не слышал», — пояснил Ющенко.

Он добавил, что политика YouTube цензорная —«хамская и не выдерживает никакой критики». Ющенко подчеркнул, что несмотря на это на платформе много информативного и развлекательного контента, который россияне потребляют.

«Для того, чтобы действительно пользователи перешли на другую платформу, ее нужно создать и предоставить. Такую же удобную, комфортную и хорошую. Пока такое не сделано, хотя многое анонсировалось», — заключил депутат.

Информацию о том, что работа YouTube в России в сначала будет замедлена, а в сентябре остановлена, ранее сообщили «Газете.Ru» два источника.

О возможных проблемах с сервисом говорили и в «Ростелекоме». По данным компании, причиной может стать система Content Delivery Network (CDN), принадлежащая Google, которая владеет YouTube. Технические проблемы, вероятно, будут вызваны ростом трафика и отсутствием обновления инфраструктуры в течение нескольких лет.

При этом в Кремле подготовку каких-то ограничений в отношении YouTube не подтвердили. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, таких планов нет и никогда не было.

Ранее в России назвали замедление YouTube реалистичной альтернативой блокировки.