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В Польше заявили, что у стран НАТО «нет аппетита» принимать Украину

Сикорский: страны НАТО не хотят участвовать от имени Украины в боевых действиях

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Страны НАТО не собираются принимать Украину в ближайшее время, так как не намерены участвовать от ее имени в боевых действиях. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, пишет ТАСС.

«У стран НАТО отсутствует аппетит делать это сейчас», — отметил он.

До этого официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что принятые на прошедшем в Вашингтоне саммите НАТО решения призваны стимулировать Украину продолжать вести конфликт с Россией. При этом она отметила, что единство блока во время саммита «трещало по швам» из-за разногласий по поводу членства Украины в НАТО, а также ее финансирования.

12 июля бывший разведчик Соединенных Штатов Скотт Риттер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен прекратить вооруженный конфликт как можно скорее. Он подчеркнул, что Украина не получит в НАТО тех условий, которые она хочет. По его мнению, Москва предложила лучшую сделку, которую Киев может получить.

Американский профессор назвал ужасными результаты Украины на поле боя.

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