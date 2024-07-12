Страны НАТО не собираются принимать Украину в ближайшее время, так как не намерены участвовать от ее имени в боевых действиях. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, пишет ТАСС.

«У стран НАТО отсутствует аппетит делать это сейчас», — отметил он.

До этого официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что принятые на прошедшем в Вашингтоне саммите НАТО решения призваны стимулировать Украину продолжать вести конфликт с Россией. При этом она отметила, что единство блока во время саммита «трещало по швам» из-за разногласий по поводу членства Украины в НАТО, а также ее финансирования.

12 июля бывший разведчик Соединенных Штатов Скотт Риттер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен прекратить вооруженный конфликт как можно скорее. Он подчеркнул, что Украина не получит в НАТО тех условий, которые она хочет. По его мнению, Москва предложила лучшую сделку, которую Киев может получить.

Американский профессор назвал ужасными результаты Украины на поле боя.