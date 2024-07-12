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В МИД РФ отреагировали на учения Армении с США

Захарова: учения Армении с США подрывают механизмы сотрудничества с РФ

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила во время брифинга, что американо-армянские учения Eagle Partner подрывают механизмы сотрудничества Еревана и Москвы в области безопасности.

По ее словам, Запад навязывает Армении «натовские стандарты вооруженных сил», что ведет к обретению дополнительных рычагов влияния на внутреннюю и внешнюю политику республики.

«Подобные шаги Еревана, приобретающие системный характер, подрывают перспективы функционирования отработанных механизмов взаимодействия в данной области», — отметила она.

До этого сообщалось, что совместные армяно-американские военные учения Eagle Partner 2024 пройдут в Армении с 15 по 24 июля. Об этом сообщила пресс-служба армянского министерства обороны. В учениях примут участие военнослужащие миротворческой бригады вооруженных сил Армении, сухопутных войск США в Европе и Африке, национальной гвардии Канзаса. Учения предполагают операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами.

Ранее в Грузии заявили, что перенос военных учений США плохо скажется на республике.

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