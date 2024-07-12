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Орбана не пустили на первую пленарную сессию Европарламента

Орбана не пригласили выступать на первой пленарной сессии Европарламента

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Алексей Майшев/РИА Новости

Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не пригласили выступить на открывающейся на следующей неделе первой пленарной сессии Европарламента нового созыва. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова евродепутата от фракции Renew Клара де Мело на предваряющей пленарную сессию пресс-конференции в Брюсселе.

Отмечается, что сейчас Венгрия председательствует в Совете ЕС. Как правило, лидер заступающей на полугодовое председательство страны выступает перед депутатами парламента, чтобы представить программу председательства.

«Он (Орбан. — «Газета.Ru») не уважает роль и правила того, как работает Евросоюз, поэтому он не был приглашен на эту пленарную сессию», — сказала евродепутат.

11 июля финское издание Helsingin Sanomat сообщало, что Швеция и Финляндия намерены бойкотировать министерские встречи Евросоюза, проводимые в Венгрии из-за недавнего визита венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Москву.

Ранее в Германии заявили об ущербе от председательства Венгрии в ЕС.

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