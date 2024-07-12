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В МИД России указали на недостаточность общих формулировок в ядерной доктрине

Рябков: опыт СВО показал недостаточность общих формулировок в ядерной доктрине

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MFA Russia/Global Look Press

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире Первого канала заявил, что опыт специальной военной операции (СВО) показал недостаточность слишком общих формулировок в ядерной доктрине России.

«Опыт проведения специальной военной операции показал среди прочего недостаточность слишком обобщенных формулировок, которые заложены в наши базовые доктринальные документы в ядерной сфере», — заявил он.

По его словам, игнорирование со стороны НАТО потенциала России «предопределяет необходимость все-таки повнятнее, почетче, поопределеннее сказать, что может произойти», если они будут продолжать в прежнем режиме.

6 июля вышло интервью Рябкова журналу «Международная жизнь». В нем дипломат допустил, что конкретизация ядерной составляющей военной доктрины при эскалации произойдет оперативно, нужно будет внести лишь «концептуальные дополнения и корректировки».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские специалисты ведут активные обсуждения по поводу внесения конкретных изменений в ядерную доктрину страны из-за провокационных действий стран – членов НАТО в отношении Москвы.

Ранее в НАТО высказались о том, будут ли пересматривать ядерную доктрину.

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