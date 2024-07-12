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В Кремле прокомментировали призыв Зеленского снять ограничения на удары по РФ

Песков назвал провокационным призыв Зеленского снять ограничения на удары по РФ

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Edgar Su/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал провокационным призыв украинского лидера Владимира Зеленского к западным странам снять ограничения на удары по России.

«Мы самым внимательным образом отслеживаем информацию с полей НАТО. Конечно, это заявление чрезвычайно провокационное», — сказал представитель Кремля.

Песков при этом отметил, что некоторые страны еще пытаются «держать баланс», однако главное, что удары западными ракетами по России уже наносятся.

«Давайте не забывать, что и Луганск, и Донецк, и Херсон, и Запорожье — это все территория РФ. Что касается увеличения этого расстояния, то это чистой воды провокация», — сказал пресс-секретарь.

11 июля газета Neue Zürcher Zeitun писала, что Зеленский потребовал от президента США Джо Байдена снять все ограничения на применение оружия для ударов по территории России. Глава Украины отмечал, его страна ждет этого шага.

Позднее на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вашингтоне Байден назвал бессмысленным разрешение украинским войскам наносить удары по Москве или на схожую глубину на территории России оружием производства США.

Ранее США отказали Зеленскому в ударах вглубь России.

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Саммит НАТО в Вашингтоне
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