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Политолог указал на хаос в заявлениях и действиях западных политиков

Политолог Перла: слова и действия западных политиков хаотичны

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Stefan Rousseau/Pool/REUTERS

Политический обозреватель Андрей Перла в беседе с Tsargrad.tv указал на «раздвоение сознания» у коллективного Запада. По его мнению, решения, принимаемые политиками в США в Евросоюзе, рассинхронизированы.

«Вот сообщения нашей разведки: американцы думают, на кого сменить Зеленского, ищут варианты. В то же самое время Зеленского принимают по всему миру, он выступает на саммите НАТО, получает заверения в помощи. Или вот во Франции обсуждают возможность отправки войск на Украину и приходят к выводу, что делать этого не надо», — обратил внимание эксперт.

Он добавил, что на фоне продолжения поставок оружия Киеву довольно странно выглядят заявления западных политиков о необходимости мирного урегулирования конфликта на Украине.

Накануне президент США Джо Байден выступил на саммите НАТО, который состоялся в Вашингтоне. Американский лидер рассказал о поддержке Киева, но оговорился, когда пытался пригласить украинского лидера на сцену. Он назвал Зеленского «президентом Путиным», но быстро осознал ошибку и попытался объяснить ее постоянными мыслями о победе в конфликте.

Позднее агентство Bloomberg написало, что ошибки Байдена, допущенные им в ходе выступления на саммите НАТО и пресс-конференции по итогам мероприятия, усилили опасения общественности по поводу его умственных способностей.

Ранее демократов заподозрили в скорых массовых выступлениях против Байдена.

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