Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что НАТО декларирует право применять силу в любой точке планеты под предлогом интересов демократии или борьбы с терроризмом. Об этом сообщает РИА Новости.

Так он прокомментировал итоги завершившегося в Вашингтоне саммита альянса.

Антонов заявил, что государства «золотого миллиарда» пытаются держать в придавленном состоянии и высасывать соки из всех регионов мира. Он отметил, что после вашингтонского саммита страны НАТО «бесповоротно встали на путь конфронтации и материальной подготовки войны».

До этого посол заявил, что на прошедшем саммите русофобы забили мирную повестку своими призывами победить Россию на поле боя.

На итоговой декларации участников саммита НАТО в Вашингтоне объявили о создании миссии по содействию безопасности и тренировке военных для Украины. Она будет действовать в союзных государствах в соответствии с Уставом ООН.

Ранее стало известно, что НАТО назначит высокого представителя в Киеве после саммита в Вашингтоне.