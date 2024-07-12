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В Белом доме оценили пресс-конференцию Байдена фразой «чертовски хорош»

Команда Белого дома высоко оценила выступление Байдена, несмотря на оговорки

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Nathan Howard/Reuters

Команда Белого дома высоко оценила пресс-конференцию президента США Джо Байдена, несмотря на допущенные им оговорки. Об этом в социальной сети Х заявил пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс.

На саммите НАТО в Вашингтоне Байден дважды сделал скандальные ошибки. Он назвал Владимира Зеленского «президентом Путиным» и перепутал вице-президента Камалу Харрис с Дональдом Трампом на пресс-конференции.

«Отвечаем на вопрос, который волнует всех: нет, у Джо Байдена нет докторской степени по международным отношениям. Он просто чертовски хорош», — написал Бейтс.

Британская газета Daily Mail написала, что помощники Джо Байдена годами скрывали от общественности снижение когнитивных способностей главы государства.

Как отмечается в сообщении издания, помощники президента ограничивали доступ к нему репортеров, предоставляли президенту более низкую лестницу для полета на борту президентского самолета и «физически окружали его в общественных местах», чтобы скрыть снижение способностей Байдена.

Источник газеты сообщил, что был создан персонал, которому было поручено «разработать стратегии, которые позволили бы не допустить падения президента».

Ранее президент США перепутал Украину с Ураном.

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Саммит НАТО в Вашингтоне
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