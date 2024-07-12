В США заявили, что пресс-конференция Байдена не развеяла сомнения в его способностях

Многие члены Демократической партии считают, что выступление президента США Джо Байдена на недавней пресс-конференции не способно решить насущные проблемы и обеспечить его победу на выборах. Эту информацию распространила телекомпания CNN.

По данным канала, демократы не убеждены в том, что одного выступления будет достаточно для разрешения всех сомнений. Один из конгрессменов-демократов, процитированный CNN, отметил: «Это слишком мало и слишком поздно. Выступление Байдена на пресс-конференции не решит долгосрочные проблемы и вопросы, связанные с победой на выборах».

Тем не менее на самой пресс-конференции президент США Джо Байден заявил, что состояние его здоровья не требует дополнительных проверок, но он готов к ним, если врачи потребуют. Он подчеркнул, что прошел три значительных обследования у неврологов, которые сказали, что президент США находится в хорошей форме.

До этого стало известно, что за последние восемь месяцев президента США Джо Байдена восемь раз обследовал эксперт по болезни Паркинсона.

Ранее Байден назвал Зеленского президентом Путиным.