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В ООН приняли резолюцию с требованием передать ЗАЭС под контроль Украины

ГА ООН приняла проект резолюции с требованием к России вывести войска с ЗАЭС

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию с требованием вывести российские войска с территории атомной электростанции (АЭС) в Запорожской области и передать объект под контроль украинских властей. Об этом пишет РИА Новости.

По информации агентства, за документ проголосовали 99 стран. Девять государств отказались поддержать резолюцию, и еще 66 держав решили воздержаться. При этом резолюции Генеральной Ассамблеи ООН не обладают юридически обязывающей силой, этим они отличаются от резолюций Совета Безопасности.

В материале отмечается, что в тексте документа прописаны требования к Москве вывести войска с территории ЗАЭС и передать ее под контроль Киева. Кроме того, РФ призвали уничтожить якобы установленные по периметру станции противопехотные мины. Вместе с этим в резолюции никак не осуждаются регулярные атаки украинских дронов на объект.

Комментируя решение Генеральной Ассамблеи ООН, первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский назвал резолюцию «неконсенсусной и политизированной». Он добавил, что этот документ не будет иметь никакого эффекта.

«Это может только приободрить партию войны в Европе, в Штатах и, конечно, на Украине», — подчеркнул дипломат.

Полянский добавил, что западные страны пытаются выставить принятие упомянутой резолюции как поддержку Киева со стороны всего международного сообщества.

Ранее из-за атаки украинских дронов несколько сотрудников ЗАЭС получили ранения.

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