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Эрдоган обвинил США в поддержке террористов в Сирии

Эрдоган: террористы, поддерживаемые США, создают угрозу в Сирии

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Murat Cetinmuhurdar/PPO/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил США в поддержке террористов в Сирии. Об этом сообщает Newsweek.

По его словам, Турция больше всех страдает от конфликта в Сирии. Эрдоган подчеркнул, что США поддерживают не сирийских курдов, а террористов. Он подчеркнул, что именно Турция поддерживает курдов.

Президент отметил, что Рабочая партия Курдистана (РПК) ведет террористическую деятельность в регионе под прикрытием Сирийских демократических сил (SDF), которые особенно преследуют курдов.

По его словам, решением всех конфликтов является новое социальное объединение в Сирии на основе территориальной целостности.

До этого Эрдоган заявил, что причин для неустановления дипломатических отношений между Турцией и Сирией нет.

1 июня министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что Анкара может вывести войска из Сирии, если турецко-сирийская граница будет обезопасена. По его словам, Турция готова оказать поддержку властям Сирии в принятии конституции, проведении свободных выборов и нормализации ситуации в стране.

Ранее Израиль назвал Эрдогана военным преступником.

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