США и Украина продолжают обсуждать вопрос использования американского оружия

Вашингтон продолжает обсуждать с Киевом вопрос, как и по каким целям можно использовать переданное ему американское оружие. Об этом в эфире телеканала CNN заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Он обратил внимание, что президент США Джо Байден уже разрешил Украине применять американское оружие для ударов через границу.

«Это разговор, который мы продолжаем вести с Киевом <...>, мы уделяем должное внимание риску эскалации украинского кризиса», — подчеркнул чиновник.

21 июня газета Politico сообщила, что Вашингтон предоставил Киеву право использовать американское оружие для поражения любых российских войск, атакующих из-за границы. Изначально целями могли быть только Вооруженные силы РФ, находящиеся на границе в районе Харьковской области. Однако позже США изменили свое решение, позволив Украине применять их оружие для ударов по любой точке пересечения границы российскими солдатами.

При этом советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан уточнил, что украинским войскам разрешили бить по территории РФ только артиллерийскими орудиями и другими базирующимися на земле системами.

Ранее в министерстве обороны США высказались об ударах по Крыму американским оружием.