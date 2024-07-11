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Эрдоган и Зеленский обсудили новые форматы зерновой сделки

Эрдоган заявил Зеленскому, что Турция готова возобновить зерновую сделку

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Umit Bektas/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил Владимиру Зеленскому на встрече в Вашингтоне, что Турция готова возобновить зерновую сделку. Об этом сообщает Reuters.

«На встрече с Зеленским Эрдоган заявил, что Турция продолжает работу по прекращению конфликта на Украине путем заключения справедливого мира и начала работы по возобновлению зерновой сделки», — сообщает агентство, ссылаясь на заявление департамента коммуникации турецкого президента.

Также на встрече на полях саммита НАТО в американской столице Эрдоган заявил, что Анкара готова поддержать любую форму и роль в урегулировании конфликта на Украине.

Как рассказали в канцелярии главы республики, Эрдоган и Зеленский провели переговоры в Вашингтоне.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал невозможным становление Реджепа Тайипа Эрдогана посредником между Москвой и Киевом.

Ранее президент РФ Владимир Путин оценил шансы на урегулирование кризиса на Украине через посредников.

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