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МИД РФ высмеял способ «лечения» русскоговорящих школьников на Украине

Захарова: решать языковой вопрос Украина будет понижением возраста мобилизации

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Сергей Гунеев/РИА Новости

«Лечить» русскоговорящих на Украине будут понижением мобилизационного возраста. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова украинского языкового омбудсмена Тараса Креминя о том, что дети в стране пользуются русским языком не реже украинского.

«Лечить язык киевский режим будет понижением возраста мобилизации», — написала Захарова.

11 июля уполномоченный по защите государственного языка в стране Тарас Креминь заявил, что дети на Украине плохо владеют украинским языком из-за недостаточного использования его в интернете и сфере обслуживания.

3 июля представитель украинского языкового омбудсмена Ярослава Витко-Присяжнюк заявила, что в Одесской области зарегистрирован рекорд жалоб на противодействие украинизации за прошедший год.

До этого президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о наделении английского статусом языка международного общения.

Ранее сообщалось, что Елена Зеленская собирается устраивать уроки счастья в украинских школах.

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