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Украина и Румыния подписали соглашение о безопасности

Зеленский и президент Румынии Йоханнис подписали соглашение о безопасности

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Thomas Peter/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Румынии Клаус Йоханнис в Вашингтоне подписали соглашение о безопасности сроком на 10 лет. Об этом сообщил офис президента Украины.

Румыния берет на себе обязательства передать Украине системы противовоздушной обороны Patriot, а также поддерживать Киев с той же интенсивностью, что и ранее.

Общее число двухсторонних отношений по безопасности Украины достигло 23.

До этого президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что страны — члены НАТО поставили Украине только половину помощи, которую обещали. Румынский президент пояснил, что говоря о помощи, он имеет в виду не только деньги, но и обещания поставить боеприпасы и артиллерию. Не было предоставлено даже половины, и то же самое и во многих других областях, подчеркнул он. По его словам, о сроках приема Украины в НАТО пока нельзя говорить, так как не все союзники убеждены, что это должно произойти «очень срочно».

Ранее Нидерланды сообщили, что направят средства на закупку миллиона дронов для Украины.

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