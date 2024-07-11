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В Германии назвали условия, при которых Берлин выдаст Киеву украинских беженцев

Зедер: ФРГ выдаст Киеву украинских беженцев, если к власти придут консерваторы

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Michael Kuenne/Global Look Press

Германия выдаст Украине беженцев призывного возраста, если к власти в стране по результатам выборов 2025 года придут консерваторы (Христианско-демократический союз) и если Киев обратится к Берлину с соответствующей просьбой. Об этом в беседе с изданием Muenchner Merkur заявил премьер-министр Баварии Маркус Зедер.

«Если Украина нас об этом попросит», — ответил Зедер на соответствующий вопрос о выдаче Украине граждан призывного возраста.

Вместе с тем политик выступил против принятия Украины в Североатлантический альянс, поскольку такой шаг со стороны Запада может привести к участию НАТО в украинском конфликте.

До этого министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что гражданам Украины, уехавшим в Европу, стоит вступить в «украинский легион», который будет сформирован в Польше.

Он добавил, что участники нового формирования будут получать экипировку и вооружение от международных партнеров Киева. С точки зрения Умерова, это обстоятельство вместе с иностранным обучением поможет сделать легион более эффективным на фронте.

Ранее в Германии заявили, что Украина сильно отстает от плана по призыву в ряды ВСУ.

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