Германия выдаст Украине беженцев призывного возраста, если к власти в стране по результатам выборов 2025 года придут консерваторы (Христианско-демократический союз) и если Киев обратится к Берлину с соответствующей просьбой. Об этом в беседе с изданием Muenchner Merkur заявил премьер-министр Баварии Маркус Зедер.

«Если Украина нас об этом попросит», — ответил Зедер на соответствующий вопрос о выдаче Украине граждан призывного возраста.

Вместе с тем политик выступил против принятия Украины в Североатлантический альянс, поскольку такой шаг со стороны Запада может привести к участию НАТО в украинском конфликте.

До этого министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что гражданам Украины, уехавшим в Европу, стоит вступить в «украинский легион», который будет сформирован в Польше.

Он добавил, что участники нового формирования будут получать экипировку и вооружение от международных партнеров Киева. С точки зрения Умерова, это обстоятельство вместе с иностранным обучением поможет сделать легион более эффективным на фронте.

Ранее в Германии заявили, что Украина сильно отстает от плана по призыву в ряды ВСУ.