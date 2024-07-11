Появились подробности тушения пожара в Руанском соборе

Пожарные соорудили внушительную лестницу, чтобы добраться до возгорания на уровне шпиля в Руанском соборе, пламя в ближайшее время должно быть потушено. Об этом сообщил представитель пожарной охраны в эфире телеканала BFMTV.

«Мы добрались до места возгорания и находимся в процессе его ликвидации. Осталось еще несколько минут, максимум час, чтобы потушить пожар и убедиться, что не осталось горячих точек», — заявил он.

Пожарный специалист добавил, что о начале возгорания сообщили рабочие, которые вели реконструкционные работы. По их словам, пожар произошел из-за пластика на строительных лесах, которые расположены на высоте около 120 метров.

Возгорание на шпиле Руанского собора произошло в четверг утром. Посетителей своевременно эвакуировали, тогда как район вокруг собора был оцеплен. На месте происшествия работали 63 пожарных и 33 единицы пожарной техники.

Готический собор Руанской Богоматери находился на ремонте. Его шпиль окружали строительные леса. Фундамент здания заложили в 1030 году. Самой древней частью готического собора является северная башня, которую построили в 1145 году. Собор сильно пострадал в 1944 году из-за бомбардировок во время Второй мировой войны.

Пять лет назад разгорелся пожар в соборе Парижской Богоматери. Произошедшее привело к обрушению шпиля, а также части крыши, кроме того, было повреждено внутреннее убранство собора. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что отреставрированный после пожара собор откроется 8 декабря.

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