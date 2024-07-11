В МИД РФ оценили необходимость встречи Лаврова и Блинкена

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что встреча Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена не актуальна, все сигналы со стороны Москвы доводятся до Вашингтона по действующим каналам. Его слова приводит ТАСС.

«Нет, конечно. Я не думаю, что это имеет какую-то актуальность, потому что у нас нет вопросов, которые мы могли бы перед ним поставить», — указал он.

Ранее Рябков заявил, что Россия не видит возможности достижения договоренностей с США по значимым вопросам, включая тему контроля над вооружениями. Причиной он назвал деструктивный курс американской стороны.

Посол США в РФ Линн Трейси также сообщала, что Вашингтон старается использовать оставшиеся немногочисленные каналы связи с Москвой, чтобы не допустить просчетов и недоразумений.

До этого сообщалось, что Лавров и Блинкен оказались в одном зале на встрече министров в Бразилии. Перед началом встречи в Рио-де-Жанейро министров иностранных дел G20 Лавров поздоровался с главами МИД Турции, Саудовской Аравии и Боливии, но не посмотрел на Блинкена.

Ранее в МИД заявили, что Россия не поддастся на шантаж США.