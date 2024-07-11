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В МИД не ожидают изменения позиции США по Украине после президентских выборов

Дипломат Галузин: после выборов президента позиция США по Украине не изменится

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Rod Lamkey/Global Look Press

После выборов президента в США вряд ли возможно принципиальное изменение позиции Вашингтона в украинском конфликте, заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, «реальным хозяином Украины, под чью дудку пляшет узурпировавший там власть нелегитимный режим», является Вашингтон. Галузин подчеркнул, что именно США являются главным конструктором и бенефициаром конфликта. Замглавы МИД отметил, что американская сторона и не скрывает своих корыстных интересов. В качестве подтверждения этого он привел слова государственного секретаря США Энтони Блинкена о том, что выделяемая Киеву новая военная помощь будет практически полностью инвестирована в американскую промышленность.

В связи с этим, подчеркнул дипломат, после президентских выборов в США позиция Вашингтона вряд ли может принципиально измениться. Поэтому не следует ожидать, что Киев будет готов к проведению переговоров.

10 июля официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала США лидером «банды войны».

Ранее сообщалось, что Запад планирует передавать F-16 Украине целыми эскадрильями.

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