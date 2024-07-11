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В НАТО разработают рекомендации по подходу к России

НАТО разработает рекомендации по политике в отношении РФ до следующего саммита

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Страны НАТО к следующему саммиту планируют разработать рекомендации по стратегическому подходу альянса к России. Об этом говорится в итоговой декларации саммита НАТО в Вашингтоне, опубликованной на сайте блока.

«Для нашего следующего саммита мы разработаем рекомендации по стратегическому подходу НАТО к России, принимая во внимание меняющуюся обстановку безопасности», — сказано в документе.

В альянсе также заявили, что полны решимости сдерживать и противодействовать агрессивным действиям РФ и «противодействовать ее способности проводить дестабилизирующую деятельность в отношении НАТО и союзников».

Поведение России не повлияет на решимость союзников оказывать поддержку Украине, добавили участники саммита, который проходит 9-11 июля.

В итоговой декларации НАТО Россия называется главной угрозой для стран — членов блока. При этом в документе отмечается, что Североатлантический альянс не стремится к конфронтации.

Ранее стали известны время и место проведения следующего саммита НАТО.

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Саммит НАТО в Вашингтоне
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