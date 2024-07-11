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Столтенберг назвал поддержку Москвы Пекином угрозой безопасности НАТО

Столтенберг: поддержка России Китаем является угрозой безопасности НАТО

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Поддержка, которую Китай оказывает Российской Федерации, является угрозой безопасности Североатлантического альянса. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

По словам Столтенберга, выступившего на пресс-конференции по итогам второго дня саммита НАТО, 11 июля эта проблема будет обсуждаться с тихоокеанскими партнерами альянса.

При этом генсек НАТО не дал ответа на вопрос, какие практические меры и санкции Североатлантический альянс может принять против Китая, но подчеркнул, что впервые в истории все страны блока единогласно объявили КНР основным спонсором военных усилий России в украинском конфликте.

В итоговой декларации, которая была принята на саммите НАТО в Вашингтоне, Североатлантический альянс призвал все страны мира не оказывать из-за конфликта на Украине никакой военной помощи России.

9 июля в Вашингтоне началась встреча стран — членов НАТО. Это трехдневное мероприятие с темой «Украина и трансатлантическая безопасность» посвящено 75-й годовщине образования альянса.

Ранее в США не исключили распад НАТО из-за России и Китая.

Все новости на тему:
Саммит НАТО в Вашингтоне
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