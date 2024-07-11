Столтенберг назвал поддержку Москвы Пекином угрозой безопасности НАТО

Поддержка, которую Китай оказывает Российской Федерации, является угрозой безопасности Североатлантического альянса. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

По словам Столтенберга, выступившего на пресс-конференции по итогам второго дня саммита НАТО, 11 июля эта проблема будет обсуждаться с тихоокеанскими партнерами альянса.

При этом генсек НАТО не дал ответа на вопрос, какие практические меры и санкции Североатлантический альянс может принять против Китая, но подчеркнул, что впервые в истории все страны блока единогласно объявили КНР основным спонсором военных усилий России в украинском конфликте.

В итоговой декларации, которая была принята на саммите НАТО в Вашингтоне, Североатлантический альянс призвал все страны мира не оказывать из-за конфликта на Украине никакой военной помощи России.

9 июля в Вашингтоне началась встреча стран — членов НАТО. Это трехдневное мероприятие с темой «Украина и трансатлантическая безопасность» посвящено 75-й годовщине образования альянса.

Ранее в США не исключили распад НАТО из-за России и Китая.