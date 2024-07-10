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Украина и Люксембург заключили соглашение по безопасности

Украина и Люксембург подписали договор о сотрудничестве в сфере безопасности

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Телеграм-канал Zelenskiy / Official

Украинский лидер Владимир Зеленский и премьер-министр Люксембурга Люк Фриден подписали соглашение о сотрудничестве двух стран в сфере безопасности. Информация об этом появилась на сайте президента Украины.

«Настоящим соглашением участники совместно решили углубить и укрепить свое сотрудничество и партнерство путем выполнения двусторонних обязательств в сфере безопасности и мер поддержки на основе общих интересов», — говорится в одном из положений документа.

По договору Люксембург берет на себя обязательство по продолжению оказания военной помощи Украине во всех сферах «в соответствии с международным правом». Помимо этого, герцогство обязуется помогать Киеву на пути вступления в НАТО.

До этого Зеленский посетил Варшаву, где вместе с польским премьером Дональдом Туском подписал оборонное соглашение. По словам президента, договор подразумевает, что соседняя республика будет сбивать российские ракеты над территорией Украины. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Венгрии заявили о нереалистичности вступления Украины в НАТО.

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