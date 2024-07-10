В Калининграде арестована подозреваемая в пособничестве в растрате проректора

Ленинградский районный суд Калининграда арестовал Елену Мялкину, которая подозревается в пособничестве в растрате проректора Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд постановил избрать меру пресечения в отношении Елены Мялкиной в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 8 сентября 2024 года», — заявил судья.

До этого Ленинградский районный суд удовлетворил ходатайство следователя первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Калининградской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу ректору Балтийского федерального университета имени Канта Александру Федорову. Он также помещен под стражу до 8 сентября. 9 июля в СК РФ сообщили, что ректор Федоров и его заместитель Мялкина задержаны по подозрению в присвоении денежных средств в особо крупном размере.

Ранее Следственный комитет РФ разместил видеозапись с Александром Федоровым.