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В России заявили, что Европа думает, как дальше жить

Гаврилов: последние события показали, что ЕС дрогнул и думает, как жить дальше

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RusArmscontrol/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Последние события показывают, что Европа дрогнула и начинает думать, как жить дальше. Об этом заявил глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, слова которого передает РИА Новости.

«Последнее развитие событий «в поле» говорит о том, что Старая Европа «дрогнула» и на уровне экспертов начинает думать, как жить дальше. Они опасаются, что Россия — по А. М. Горчакову (глава русского внешнеполитического ведомства при Александре II) – начнет «сосредотачиваться», — заявил он.

1 июля венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что причиной спада европейской экономики стали ошибочные действия руководства Евросоюза.

27 мая первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских сказал, что очередной пакет антироссийских санкций, введенный Евросоюзом, не окажет негативного эффекта на Россию, зато сильно ударит по европейской экономике. США, по его мнению, пытаются «добивать, как могут» экономику Европы, обязывая себе во вред ужесточать рестрикции.

4 мая Bloomberg писал, что бывшие страны социалистического блока, вошедшие в Евросоюз после распада СССР, в ближайшие пять лет обойдут по уровню жизни Южную Европу.

Ранее экс-премьер Украины предрек стране разруху на десятилетия.

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